«Газпромнефть-смазочные материалы» поддерживает экологический парк в Омской области

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Волонтерский проект ОЗСМ запущен в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и направлен на повышение культуры бережного отношения к природе у жителей всего региона.
На территории установили конструкции, которые информируют посетителей об особенностях пребывания в «Птичьей гавани» и дополняют навигационную систему парка. В рамках проекта волонтеры Омского завода смазочных материалов проводят экологические уроки и мастер-классы для школьников. При поддержке предприятия совместно со специалистами парка был издан первый в регионе справочник, систематизирующий информацию о птицах Омской области. Уникальный сборник был направлен в учебные учреждения и крупные библиотеки региона. В ближайшее время на одном из популярных информационных порталов будет создан интерактивный научно-популярный проект о редких птицах Омской области, занесенных в Красную книгу России.
Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:
«Мы стремимся воплощать значимые экологические инициативы, которые помогают развивать осознанность в вопросах бережного отношения к окружающей среде. „Птичья гавань“ — один из важнейших природных объектов в Омской области. Поддержка этой территории — наш вклад в формирование общей экологической культуры региона».
Сергей Шабаршин, директор природного парка «Птичья гавань»:
«Птичья гавань» — действительно, особенная территория для Омской области. Она объединяет в себе целый ряд возможностей: это и научно-исследовательская база, и образовательный центр, и одно из любимых мест отдыха для горожан. Наше сотрудничество с Омским заводом смазочных материалов позволяет развивать каждое из направлений. Самый важный эффект этой комплексной работы — просвещение и воспитание экологической культуры у жителей всего региона».
«Газпромнефть–СМ» активный участник развития экологических технологий в промышленности, постоянно совершенствует политику в области промышленной и экологической безопасности. Предприятие ответственно выстраивает стратегию природопользования и опирается на эффективную систему экологического менеджмента, последовательное внедрение лучших мировых практик в области техники, технологий и управления.