«Газпромнефть-смазочные материалы» поддерживает экологический парк в Омской области

На территории установили конструкции, которые информируют посетителей об особенностях пребывания в «Птичьей гавани» и дополняют навигационную систему парка. В рамках проекта волонтеры Омского завода смазочных материалов проводят экологические уроки и мастер-классы для школьников. При поддержке предприятия совместно со специалистами парка был издан первый в регионе справочник, систематизирующий информацию о птицах Омской области. Уникальный сборник был направлен в учебные учреждения и крупные библиотеки региона. В ближайшее время на одном из популярных информационных порталов будет создан интерактивный научно-популярный проект о редких птицах Омской области, занесенных в Красную книгу России.