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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Половина от всех простывших омичей за прошлую неделю болела гриппом

21 февраля 2023, 12:32
Фото: 1MI
иллюстрация
Статистика заболеваемости. Омичам рассказали, какие вирусы «гуляли» по региону всю прошлую неделю.

Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области опубликовала статистику заболеваемости в регионе за прошлую неделю — с 13 по 19 февраля. Оказалось, что показатель заболеваемости держался на 23,4% ниже эпидемического порога.

Половина омичей болела вирусами не гриппозного происхождения. Метапневмовирусами болело 16,7% из тех, кто сдавал анализы. COVID-19 — 14,3%. Риновирусами и РС-вирусами — по 11,1%, а сезонными коронавирусами — 5,6%.

Другая половина простывших омичей болела гриппами. 77,8% из них болели гриппом В и вирусом гриппа А — 22,2%.

Отметим, что ранее в управлении Роспотребнадзора рассказали об ухудшении ситуации со смертностью от COVID-19. Также и на 45% по сравнению с предыдущей неделей выросло число заболевших.

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#Омск#Заболеваемость#ОРВИ#Грипп#Статистика#Роспотребнадзор#Простуда#Общество#Новости#Омская область#Дарья Зыкова
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