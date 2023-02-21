Половина от всех простывших омичей за прошлую неделю болела гриппом

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области опубликовала статистику заболеваемости в регионе за прошлую неделю — с 13 по 19 февраля. Оказалось, что показатель заболеваемости держался на 23,4% ниже эпидемического порога.
Половина омичей болела вирусами не гриппозного происхождения. Метапневмовирусами болело 16,7% из тех, кто сдавал анализы. COVID-19 — 14,3%. Риновирусами и РС-вирусами — по 11,1%, а сезонными коронавирусами — 5,6%.
Другая половина простывших омичей болела гриппами. 77,8% из них болели гриппом В и вирусом гриппа А — 22,2%.
Отметим, что ранее в управлении Роспотребнадзора рассказали об ухудшении ситуации со смертностью от COVID-19. Также и на 45% по сравнению с предыдущей неделей выросло число заболевших.