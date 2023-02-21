Вспышка COVID. В Омской области в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом

В управлении Роспотребнадзора по Омской области рассказали, что с начала февраля в регионе ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. За неделю с 13 по 19 февраля количество пациентов с подтвержденным диагнозом возросло на 45% по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего заболевших в Омске, Омском, Тарском и Калачинском районах.