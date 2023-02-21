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Published Сегодня, 02:32

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Вспышка COVID. В Омской области в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом

21 февраля 2023, 02:32
Фото: 1MI
Коллаж

В Омской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 45%

Смертность от COVID поднялась до показателя в 2%.

В управлении Роспотребнадзора по Омской области рассказали, что с начала февраля в регионе ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. За неделю с 13 по 19 февраля количество пациентов с подтвержденным диагнозом возросло на 45% по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего заболевших в Омске, Омском, Тарском и Калачинском районах.

Прирост пациентов чаще наблюдается в возрасте от 29 до 40 лет. В подавляющем большинстве случаев болезнь протекает в форме ОРВИ. Но при этом смертность от COVID поднялась до показателя в 2%.

В Роспотребнадзоре рекомендуют носить маски и респираторы в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, использовать дезинфицирующие средства.

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#Евгений Игишев#Коронавирус#Коронавирусные ограничения#Коронавирус COVID-19#Роспотребнадзор#Соблюдение масочного режима#Заболеваемость#Омск#Омская область
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