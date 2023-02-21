Вспышка COVID. В Омской области в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом

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В управлении Роспотребнадзора по Омской области рассказали, что с начала февраля в регионе ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. За неделю с 13 по 19 февраля количество пациентов с подтвержденным диагнозом возросло на 45% по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего заболевших в Омске, Омском, Тарском и Калачинском районах.
Прирост пациентов чаще наблюдается в возрасте от 29 до 40 лет. В подавляющем большинстве случаев болезнь протекает в форме ОРВИ. Но при этом смертность от COVID поднялась до показателя в 2%.
В Роспотребнадзоре рекомендуют носить маски и респираторы в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, использовать дезинфицирующие средства.
В январе в России зафиксировали еще один подвид коронавируса — ХВВ.1.5. Новый штамм взял от прародителей самое «лучшее». Город55 разобрался, чего ожидать от «кракена», почему его так назвали и как новый штамм может повлиять на развитие пандемической ситуации: