Лина Арифулина запускает мейковер-шоу «Поговорим начистоту» в ОК

В каждом эфире менять героинь не только внутренне, но и внешне будет Лина вместе с командой экспертов: стилистом по волосам Дмитрием Винокуровым, бьюти-экспертом и нутрициологом Светланой Гребеньковой, имиджмейкером Яной Жбановой и другими. Психологи, наставники и стилисты будут сопровождать участниц на пути перемен, а в конце их ждет очень эмоциональное событие – исполнение самой заветной мечты.