В Омске омбудсмен навестила участников СВО в госпитале

Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова и заместитель начальника отдела аппарата Евгений Медведюк побывали сегодня, 20 февраля в Омском гарнизонном военном госпитали. Об этом сообщили в пресс-службе омского омбудсмена.