В Омске омбудсмен навестила участников СВО в госпитале

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова и заместитель начальника отдела аппарата Евгений Медведюк побывали сегодня, 20 февраля в Омском гарнизонном военном госпитали. Об этом сообщили в пресс-службе омского омбудсмена.
На встрече омбудсмен встретилась с руководством госпиталя, посмотрела на условия оказания медицинской помощи военным, а также пообщалась с самими пациентами.
«Жалоб на оказание медицинской помощи от военнослужащих не поступило», — отметили в пресс-службе омского омбудсмена.
В данный момент участникам СВО оказывают специализированную медицинскую помощь, которая позволяет военнослужащим быстрее восстановиться и вернуться в строй.