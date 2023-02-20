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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

В Омске омбудсмен навестила участников СВО в госпитале

20 февраля 2023, 11:30
Фото: Город55
Уполномоченный Омской области по правам человека пообщалась с военнослужащими в госпитале.

Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова и заместитель начальника отдела аппарата Евгений Медведюк побывали сегодня, 20 февраля в Омском гарнизонном военном госпитали. Об этом сообщили в пресс-службе омского омбудсмена.

На встрече омбудсмен встретилась с руководством госпиталя, посмотрела на условия оказания медицинской помощи военным, а также пообщалась с самими пациентами.

«Жалоб на оказание медицинской помощи от военнослужащих не поступило», — отметили в пресс-службе омского омбудсмена.

В данный момент участникам СВО оказывают специализированную медицинскую помощь, которая позволяет военнослужащим быстрее восстановиться и вернуться в строй.

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#Ксения Карагодина#Военные#Госпиталь#Права человека#Уполномоченный по правам человека#Общество#Город#Происшествия#Врачи#Новости#Омск#Омская область#Россия
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