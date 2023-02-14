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Врачи при поддержке «Единой России» помогли раненым добраться из Донбасса в Омск

14 февраля 2023, 12:25
Фото: Единая Россия
Эвакуацию осуществляла бригада травматологов «Клинического медико-хирургического центра» вместе с главврачом Вадимом Бережным и хирурги «Клинического онкодиспансера» под руководством Дмитрия Маркелова.

В течение недели в луганском госпитале медики готовили пациентов к переброске в Омск, где им могли оказать максимально оперативную и высокотехнологичную помощь. С помощью военных летчиков на вертолетах их перевезли на ростовский аэродром, оттуда пациентов на специальном самолете привезли в Омск, а уже из аэропорта машинами скорой помощи их доставили в омские больницы.

«Когда мы в январе вернулись в луганский госпиталь, местные медики отметили, что пациентов с тяжелыми травмами, которых мы вывозили в первый раз — тех, кто, зачастую, был обречен на ампутации — омские врачи смогли „поставить на ноги“. — рассказал секретарь регионального отделения партии „Единая Россия“, главный врач КМХЦ Вадим Бережной. — Заметил, что теперь нам уже обоснованно доверяют и предлагают вывезти еще более сложных пациентов».
Фото: Единая Россия

Всего в Омск эвакуировали 21 человека. Из них шесть — мирные жители Стаханова, восемь — из луганского госпиталя, еще семеро — комиссованные из-за ранений военнослужащие. Все они уже прооперированы в КМХЦ и Клиническом онкологическом диспансере и восстанавливаются после операций. Четверо из эвакуированных нуждались в лучевой терапии, после транспортировки в Омск они проходят лечение в онкодиспансере.

С момента начала спецоперации в омском КМХЦ прооперировали уже 41 человека, эвакуированного из Донбасса. Помощь раненым организована в рамках партийного проекта «Единая Россия спасает».

Фото: Единая Россия
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