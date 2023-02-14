Врачи при поддержке «Единой России» помогли раненым добраться из Донбасса в Омск

Всего в Омск эвакуировали 21 человека. Из них шесть — мирные жители Стаханова, восемь — из луганского госпиталя, еще семеро — комиссованные из-за ранений военнослужащие. Все они уже прооперированы в КМХЦ и Клиническом онкологическом диспансере и восстанавливаются после операций. Четверо из эвакуированных нуждались в лучевой терапии, после транспортировки в Омск они проходят лечение в онкодиспансере.