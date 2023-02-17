Эксперт прокомментировал покупку российскими производителями заводов IKEA

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Он отметил, что объекты эти сложные, и развить их будет непросто.
Глава АМДПР пояснил, что данные предприятия были изначально ориентированы на экспорт в европейские подразделения IKEA, выпуская качественную продукцию, 70–80 процентов шло на экспорт. Теперь же речь идет только о внутреннем рынке, подчеркнул он. Об этому пишут «Известия».
По словам Шестакова, снова завоевать внутренний рынок будет непросто, поскольку заводы IKEA выпускали в основном корпусную мебель, однако большое количество однотипной продукции реализовать будет сложно. Он предположил, что приобретение данных заводов не изменит рынок, и главными проблемами российских мебельщиков в настоящее время являются емкость рынка и развитие экспорта мебели, для организации которого потребуется помощь государства. По данным АМДПР, объем экспорта мебельной продукции из России в минувшем году уменьшился на 39 процентов — до 29,5 миллиарда рублей, половина из которых приходилось на IKEA.
Эксперт сообщил, что прежний объем экспорта можно вернуть, но для этого надо его переориентировать, причем в данном случае это касается не только продукции бывшей IKEA, но и других мебельщиков. Но для этого необходима всесторонняя поддержка государства, резюмировал он.