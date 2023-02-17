Эксперт прокомментировал покупку российскими производителями заводов IKEA

По словам Шестакова, снова завоевать внутренний рынок будет непросто, поскольку заводы IKEA выпускали в основном корпусную мебель, однако большое количество однотипной продукции реализовать будет сложно. Он предположил, что приобретение данных заводов не изменит рынок, и главными проблемами российских мебельщиков в настоящее время являются емкость рынка и развитие экспорта мебели, для организации которого потребуется помощь государства. По данным АМДПР, объем экспорта мебельной продукции из России в минувшем году уменьшился на 39 процентов — до 29,5 миллиарда рублей, половина из которых приходилось на IKEA.