Опасный сорняк. В Омскую область завезли карантинный объект

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В Омской области в семенах огурца выявили и уничтожили карантинный объект. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Омской области.
«15 февраля 2023 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля образца, отобранного от партии семян огурца сорта „Обильный“ выявлена семянка амброзии полыннолистной в количестве 1 шт», — уточнили в Россельхознадзоре.
Отметим, что в регион семена привезли из Ставропольского края. Семена огурца уничтожили в присутствии должностных лиц, чтобы предотвратить распространение опасного карантинного сорного растения.