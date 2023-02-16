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Updated Сегодня, 11:26

Опасный сорняк. В Омскую область завезли карантинный объект

16 февраля 2023, 11:22
Фото: Город55

В Омской области в партии семян обнаружили опасный сорняк

Амброзия — карантинный объект, ограниченно распространенный на территории РФ.

В Омской области в семенах огурца выявили и уничтожили карантинный объект. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Омской области.

«15 февраля 2023 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля образца, отобранного от партии семян огурца сорта „Обильный“ выявлена семянка амброзии полыннолистной в количестве 1 шт», — уточнили в Россельхознадзоре.

Отметим, что в регион семена привезли из Ставропольского края. Семена огурца уничтожили в присутствии должностных лиц, чтобы предотвратить распространение опасного карантинного сорного растения.

И совсем не стыдно. Омичам продавали семена несуществующих сортов
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Семена#Новости#Омск#Омская область
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