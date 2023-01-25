И совсем не стыдно. Омичам продавали семена несуществующих сортов

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В январе 2023 года специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области выезжали проверять торговые точки по продаже семян овощных и цветочных культур.
В результате установили, что омичам продавали сорта семян, которые не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
На продажу был выставлен ряд незарегистрированных сортов томатов («Голко F1», «Гусиное яйцо», «Золотая королева», «Ослиные уши», «Роза изобилия», «Плот», «Сибирские бананы»), кабачков («Осьминог», «Белый медведь», «Амбассадор», «Пеструха») и тыквы («Чудо-Юдо», «Наша Наташа») и огурцов («Обские изумруды F1», « Цыганский табор F1», «Бетта Альфа F1», «Обжорка F1», «Баргузинский соболек F1», «Купаж ультра F1»).
Отметим, что в 2022 году было выявлено 160 незарегистрированных сортов семян.