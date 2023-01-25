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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

И совсем не стыдно. Омичам продавали семена несуществующих сортов

Сегодня, 12:39
Фото: Город55

Роспотребнадзор выявил в Омске незарегистрированные сорта семян

Предостережения вынесли 4 владельцам торговых точек.

В январе 2023 года специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области выезжали проверять торговые точки по продаже семян овощных и цветочных культур.

В результате установили, что омичам продавали сорта семян, которые не включены  в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

На продажу был выставлен ряд незарегистрированных сортов томатов («Голко F1», «Гусиное яйцо», «Золотая королева», «Ослиные уши», «Роза изобилия», «Плот», «Сибирские бананы»), кабачков («Осьминог», «Белый медведь», «Амбассадор», «Пеструха») и тыквы («Чудо-Юдо», «Наша Наташа») и огурцов  («Обские изумруды F1», « Цыганский табор F1», «Бетта Альфа F1», «Обжорка F1», «Баргузинский соболек F1», «Купаж ультра F1»).

Отметим, что в 2022 году было выявлено 160 незарегистрированных сортов семян.

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#Ксения Карагодина#Проверка#Общество#Город#Роспотребнадзор#Новости#Омск#Омская область
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