Одна из фирм Сергея Дворниченко начала банкротиться

На бизнесмене и его активах повисли огромные долги перед Газпромбанком, Сбером, Совкомбанком, Альфа-банком и Росбанком. Их общий объем приблизился к 1 млрд рублей, в «Монолите» летом прошлого года началась процедура ликвидации, а в октябре Газпромбанк потребовал признать три остальные фирмы несостоятельным должником. В отношении «Калиты» суд выполнил это требование.