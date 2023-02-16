Одна из фирм Сергея Дворниченко начала банкротиться

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Арбитражный суд Омской области начал производство по делу о банкротстве ООО «Калита». Это предприятие когда-то было одним из крупнейших игроков на омском топливном рынке и занималось торговлей всеми видами автомобильного топлива, причем в 2020 году его выручка превысила 3 млрд рублей. Теперь же «Калита» — несостоятельный должник из-за финансовых требований Газпромбанка.
Статус компании изменился вчера, 15 февраля: «В отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)», — говорится в одном из судебных документов.
«Калита» принадлежит известному омскому бизнесмену Сергею Дворниченко. Последний владеет еще несколькими активами — ООО «Транспортные решения», ООО «Стройтехинвест» и ООО «Транспортная компания „Монолит“, которые специализируются на грузовых автомобильных перевозках. Дворниченко в 2020 году был 68-м в списке богатейших омичей, но потом ситуация ухудшилась.
На бизнесмене и его активах повисли огромные долги перед Газпромбанком, Сбером, Совкомбанком, Альфа-банком и Росбанком. Их общий объем приблизился к 1 млрд рублей, в «Монолите» летом прошлого года началась процедура ликвидации, а в октябре Газпромбанк потребовал признать три остальные фирмы несостоятельным должником. В отношении «Калиты» суд выполнил это требование.
Кстати, вчера появилось уведомление о проведении собрания работников «Калиты». К 11 апреля в формате заочного голосования будут подведены итоги по обсуждению повестки.