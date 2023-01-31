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Published Сегодня, 06:11

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Updated Сегодня, 06:12

В Омске банкротят топливную империю бизнесмена Дворниченко

31 января 2023, 06:11
Фото: 1MI
иллюстрация
Вместе с ООО «Калита» сейчас банкротятся и другие компании Сергея Дворниченко.

Арбитражный суд признал несостоятельным должником ООО «Калита». Эта компания была когда-то одним из крупнейших игроков на омском топливном рынке и занималась торговлей всеми видами автомобильного топлива. В 2020 году выручка «Калиты» составила примерно 3,4 млрд рублей.

Принадлежит это ООО известному омскому бизнесмену Сергею Дворниченко. Последний владеет еще несколькими активами — ООО «Транспортные решения», ООО «Стройтехинвест» и ООО «Транспортная компания „Монолит“, которые специализируются на грузовых автомобильных перевозках. Дворниченко в 2020 году был 68-м в списке богатейших омичей, но потом что-то пошло не так.

На бизнесмене и его активах повисли огромные долги перед Газпромбанком, Сбером, Совкомбанком, Альфа-банком и Росбанком. Их общий объем приблизился к 1 млрд рублей, в «Монолите» летом прошлого года началась процедура ликвидации, а в октябре Газпромбанк потребовал признать три остальные фирмы несостоятельным должником.

Теперь стало известно, что это требование удовлетворено в отношении ООО «Калита». Требование Газпромбанка признано обоснованным, на предприятии введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий — Виталий Гречко, который будет получать зарплату 30 тысяч рублей в месяц из средств банкрота.

Следующее заседание арбитражного суда по делу «Калиты» запланировано на 25 мая. На нем судье предстоит решить, реально ли восстановление платежеспособности предприятия и нужно ли продолжать процедуру банкротства.

#Николай Эйхвальд#Банкротства#Экономика#Новости
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