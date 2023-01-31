В Омске банкротят топливную империю бизнесмена Дворниченко

Принадлежит это ООО известному омскому бизнесмену Сергею Дворниченко. Последний владеет еще несколькими активами — ООО «Транспортные решения», ООО «Стройтехинвест» и ООО «Транспортная компания „Монолит“, которые специализируются на грузовых автомобильных перевозках. Дворниченко в 2020 году был 68-м в списке богатейших омичей, но потом что-то пошло не так.