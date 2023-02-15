Стало известно, что будет со стоимостью проезда в общественном транспорте Омска

Напомним, что недавно на некоторых автобусных маршрутах с нерегулируемым тарифом повысили стоимость проезда до 33 рублей. В связи с этим заместитель мэра Владимир Куприянов поясняет, что в Администрации города это действие не приветствуют и повышения стоимости проезда в муниципальном транспорте не планируют.