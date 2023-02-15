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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Стало известно, что будет со стоимостью проезда в общественном транспорте Омска

15 февраля 2023, 10:17
Фото: Город55
В Администрации Омска сообщили, что нет оснований для повышения стоимости проезда в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях.

В Омской области в 2023 году стоимость проезда в муниципальном транспорте не будет повышаться, об этом сообщили в пресс-центре Администрации Омска.

Напомним, что недавно на некоторых автобусных маршрутах с нерегулируемым тарифом повысили стоимость проезда до 33 рублей. В связи с этим заместитель мэра Владимир Куприянов поясняет, что в Администрации города это действие не приветствуют и повышения стоимости проезда в муниципальном транспорте не планируют.

«Если частные перевозчики примут решение об уходе с маршрута, Администрация города Омска не допустит, чтобы пострадали пассажиры и для сохранения маршрутов оперативно найдет замену», — отметил Владимир Куприянов.

Стоимость проезда в муниципальном транспорте не повышали с 2019 года, об этом напомнили в департаменте транспорта.

Все выше и выше. На популярном омском маршруте подорожает проезд
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#Ксения Карагодина#Плата за проезд#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Общественный транспорт
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