Стало известно, что будет со стоимостью проезда в общественном транспорте Омска

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Омской области в 2023 году стоимость проезда в муниципальном транспорте не будет повышаться, об этом сообщили в пресс-центре Администрации Омска.
Напомним, что недавно на некоторых автобусных маршрутах с нерегулируемым тарифом повысили стоимость проезда до 33 рублей. В связи с этим заместитель мэра Владимир Куприянов поясняет, что в Администрации города это действие не приветствуют и повышения стоимости проезда в муниципальном транспорте не планируют.
«Если частные перевозчики примут решение об уходе с маршрута, Администрация города Омска не допустит, чтобы пострадали пассажиры и для сохранения маршрутов оперативно найдет замену», — отметил Владимир Куприянов.
Стоимость проезда в муниципальном транспорте не повышали с 2019 года, об этом напомнили в департаменте транспорта.