Готовим «наличку». В Омске стоимость проезда увеличат еще 16 перевозчиков

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Стало известно, что с 20 февраля 2023 года стоимость проезда по банковской карте и карте «ОМКА» повысится до 33 рублей по маршруту № 323 (3-я Железнодорожная — ул. Бархатовой). При этом наличный расчет останется прежним — 30 рублей.
Стоимость проезда планируют увеличить еще 16 перевозчиков, работающие на нерегулируемых маршрутах. Об этом порталу «Омск-Информ» сообщил глава городского департамента транспорта Вадим Кормилец. Перевозчики уже уведомили департамент о повышении стоимости проезда для жителей.
Есть вероятность, что другие перевозчики, которые работают на нерегулируемых тарифах, также решат поднять стоимость проезда. О таких планах уже заявил перевозчик Вячеслав Доронкин, который обслуживает, в том числе, маршруты №222 и 409. В качестве причин такого решения он назвал подорожание топлива и техобслуживания машин.
Напомним, что недавно стоимость проезда в маршрутке до «МЕГИ» подняли до 35 рублей.