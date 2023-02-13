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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Готовим «наличку». В Омске стоимость проезда увеличат еще 16 перевозчиков

13 февраля 2023, 10:26
Фото: Город55

В Омске поднимут стоимость проезда в маршрутках еще 16 перевозчиков

В Омске продолжится повышение платы за проезд.

Стало известно, что с 20 февраля 2023 года стоимость проезда по банковской карте и карте «ОМКА» повысится до 33 рублей по маршруту № 323 (3-я Железнодорожная — ул. Бархатовой). При этом наличный расчет останется прежним — 30 рублей.

Стоимость проезда планируют увеличить еще 16 перевозчиков, работающие на нерегулируемых маршрутах. Об этом порталу «Омск-Информ» сообщил глава городского департамента транспорта Вадим Кормилец. Перевозчики уже уведомили департамент о повышении стоимости проезда для жителей.

Есть вероятность, что другие перевозчики, которые работают на нерегулируемых тарифах, также решат поднять стоимость проезда. О таких планах уже заявил перевозчик Вячеслав Доронкин, который обслуживает, в том числе, маршруты №222 и 409. В качестве причин такого решения он назвал подорожание топлива и техобслуживания машин.

Напомним, что недавно стоимость проезда в маршрутке до «МЕГИ» подняли до 35 рублей.

Все выше и выше. На популярном омском маршруте подорожает проезд
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#Ксения Карагодина#Повышение цен#Автобус#Мэрия#Общество#Город#Происшествия#Проезд#Плата за проезд#Новости#Омск#Омская область
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