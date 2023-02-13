Готовим «наличку». В Омске стоимость проезда увеличат еще 16 перевозчиков

Есть вероятность, что другие перевозчики, которые работают на нерегулируемых тарифах, также решат поднять стоимость проезда. О таких планах уже заявил перевозчик Вячеслав Доронкин, который обслуживает, в том числе, маршруты №222 и 409. В качестве причин такого решения он назвал подорожание топлива и техобслуживания машин.