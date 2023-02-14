То есть, от результатов проверки не зависит оценка в четверти или решение вопроса о переводе ученика в следующий класс. Эта проверка требуется в первую очередь для того, чтобы определить, насколько хорошо ученики осваивают программу в школе. Мероприятия по проведению ВПР начнутся уже с 15 марта и закончатся в конце мая текущего года, как и в 4–5-х классах.