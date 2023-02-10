Омичку заключили под стражу по подозрению в причастности к взрыву в Новосибирске

45-летней омичке уже предъявлено обвинение по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц. На очереди второй подозреваемый — Евгений Кавун.