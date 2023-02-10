Омичку заключили под стражу по подозрению в причастности к взрыву в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Издание «Atas.info» сообщило, что омичка, подозреваемая по делу о взрыве дома в Новосибирске отправится на 2 месяца следственный изолятор. Такую меру пресечения избрал Новосибирский суд Центрального округа.
Ирина Урбах может быть причастна к взрыву газа в доме на ул. Линейной — 39. Вместе с другим омичом они представлялись газовиками, накануне взрыва «чинили» в доме газовое оборудование.
45-летней омичке уже предъявлено обвинение по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц. На очереди второй подозреваемый — Евгений Кавун.
Напомним, задержали омичей вечером после взрыва. Они представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».