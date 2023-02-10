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Омичку заключили под стражу по подозрению в причастности к взрыву в Новосибирске

10 февраля 2023, 09:19
Фото: ГУ МЧС Новосибирской области
45-летняя Ирина Урбах отправится в СИЗО на 2 месяца. Омским лжегазовикам избирает меру пресечения Новосибирский суд.

Издание «Atas.info» сообщило, что омичка, подозреваемая по делу о взрыве дома в Новосибирске отправится на 2 месяца следственный изолятор. Такую меру пресечения избрал Новосибирский суд Центрального округа.

Ирина Урбах может быть причастна к взрыву газа в доме на ул. Линейной — 39. Вместе с другим омичом они представлялись газовиками, накануне взрыва «чинили» в доме газовое оборудование.

45-летней омичке уже предъявлено обвинение по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц. На очереди второй подозреваемый — Евгений Кавун.

Напомним, задержали омичей вечером после взрыва. Они представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».

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#Омск#Взрыв газа#Заключение под стражу#Арест#Уголовное дело#Нелегальный бизнес#Суд#Газовики#Общество#Происшествия#Новости#Новосибирск#Дарья Зыкова
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