Согласовывать митинги в Омске теперь будет Владимир Куприянов

Председателем комиссии становится Владимир Куприянов, вице-мэр, курирующий это самое управление, а также департамент транспорта и управление делами. Это изменение связано с тем, что управление общественных отношений и социальных вопросов поменяло куратора в ходе преобразования всей структуры мэрии. Прежде оно подчинялось вице-мэру, курирующему социальные вопросы, то есть Инне Елецкой.