Согласовывать митинги в Омске теперь будет Владимир Куприянов

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление, меняющее состав «Комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории города Омска». Этот орган, как следует из его названия, принимает решение, разрешить конкретный митинг или демонстрацию либо все-таки нет.
Согласно постановлению, из состава комиссии выводится вице-мэр Инна Елецкая, появляется новый член — Антон Бондаренко, начальник отдела по делам национальностей, взаимодействию с религиозными и общественными организациями управления общественных отношений и социальных вопросов, замглавы этого управления.
Председателем комиссии становится Владимир Куприянов, вице-мэр, курирующий это самое управление, а также департамент транспорта и управление делами. Это изменение связано с тем, что управление общественных отношений и социальных вопросов поменяло куратора в ходе преобразования всей структуры мэрии. Прежде оно подчинялось вице-мэру, курирующему социальные вопросы, то есть Инне Елецкой.