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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Согласовывать митинги в Омске теперь будет Владимир Куприянов

10 февраля 2023, 09:03
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
иллюстрация
Вице-мэра назначили главой специальной комиссии.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление, меняющее состав «Комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории города Омска». Этот орган, как следует из его названия, принимает решение, разрешить конкретный митинг или демонстрацию либо все-таки нет.

Согласно постановлению, из состава комиссии выводится вице-мэр Инна Елецкая, появляется новый член — Антон Бондаренко, начальник отдела по делам национальностей, взаимодействию с религиозными и общественными организациями управления общественных отношений и социальных вопросов, замглавы этого управления.

Председателем комиссии становится Владимир Куприянов, вице-мэр, курирующий это самое управление, а также департамент транспорта и управление делами. Это изменение связано с тем, что управление общественных отношений и социальных вопросов поменяло куратора в ходе преобразования всей структуры мэрии. Прежде оно подчинялось вице-мэру, курирующему социальные вопросы, то есть Инне Елецкой.

 

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#Николай Эйхвальд#Мэрия#Митинги#Город#Новости
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