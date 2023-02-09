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Валерий Кокорин не стал ликвидировать одну из своих фирм

9 февраля 2023, 09:13
Фото: 1MI
иллюстрация
ООО «Союз» теперь снова действующая компания.

В Омске на этой неделе прервалась процедура ликвидации ООО «Союз». Эта фирма принадлежит известному омскому бизнесмену Валерию Кокорину (81,5% уставного капитала) и его дочери Елене Дроздовой (18,5%), а символическими 0,002% на момент создания ООО владел муж Елены Валерьевны Сергей Дроздов, глава фракции «Единой России» в Омском городском совете.

Процедура была прервана в связи с истечением срока ликвидации (как правило, он не может превышать года). Получается, Кокорин не смог уложиться в сроки или в процессе решил, что все же оставит «Союз» на плаву. Компания уже имеет официальный статус действующей.

Напомним: ООО «Союз» Валерий Кокорин создал в 2019 году. Это был итог слияния шести других компаний, принадлежавших Кокорину и его партнерам по бизнесу, — ООО «Центр торговли и развлечения», «Торговая улица», «Торговая галерея», «ТК на Театральной», «ТК „Гермес“» и «Торговый пассаж».

 

 

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#Николай Эйхвальд#Ликвидация#Экономика#Кокорин Валерий Михайлович
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