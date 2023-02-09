В РФ увеличат производство электрокаров в девять раз

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Уточняется, что в прошлом году с конвейера в стране сошло порядка двух тысяч машин на электрической тяге, пишут «Известия».
В пресс-службе кабмина также отметили, что в 2024 году количество вновь выпущенных электромобилей должно достичь тридцати шести тысяч.
Кроем того, в минувшем году в рамках стратегической инициативы социально-экономического развития «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» в России оборудовано четыреста тридцать девять быстрых зарядных станций для электрокаров в двенадцати пилотных регионах страны, а к 2024 году количество таких станций должно дойти до трех тысяч.