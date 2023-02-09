В РФ увеличат производство электрокаров в девять раз

В нынешнем году производство электромобилей в России будет увеличено в девять раз, благодаря чему число выпущенных машин составит примерно восемнадцать тысяч. Об этом сообщили в кабинете министров РФ по итогам сессии по развитию электротранспорта.

Уточняется, что в прошлом году с конвейера в стране сошло порядка двух тысяч машин на электрической тяге, пишут «Известия». В пресс-службе кабмина также отметили, что в 2024 году количество вновь выпущенных электромобилей должно достичь тридцати шести тысяч. Кроем того, в минувшем году в рамках стратегической инициативы социально-экономического развития «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» в России оборудовано четыреста тридцать девять быстрых зарядных станций для электрокаров в двенадцати пилотных регионах страны, а к 2024 году количество таких станций должно дойти до трех тысяч.