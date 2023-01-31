Опять за свое. Мошенники украли у 81-летней омички больше 2,5 миллионов рублей

Сотрудники выяснили, что в сентябре заявительница со своего накопительного счета перевела на «безопасный» счет 1 260 000 рублей. В тот же вечером к ней приезжала женщина-курьер и доставила фальшивый банковский договор. Далее омичка из-за звонка уже «следователя» сняла 1 300 000 рублей со счета супруга и передала их той же женщине-курьеру.