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Published Сегодня, 11:21

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Опять за свое. Мошенники украли у 81-летней омички больше 2,5 миллионов рублей

31 января 2023, 11:21
Фото: Город55

В Омске мошенники обманули 81-летнюю пенсионерку на 2,5 миллиона рублей

Пенсионерка лишилась сбережений со своего счета, а также со счета супруга.

В Омске 81-летняя жительница Октябрьского округа стала жертвой мошенников, в результате чего лишилась 2 560 000 рублей, сообщают в УМВД России.

Сотрудники выяснили, что в сентябре заявительница со своего накопительного счета перевела на «безопасный» счет 1 260 000 рублей. В тот же вечером к ней приезжала женщина-курьер и доставила фальшивый банковский договор. Далее омичка из-за звонка уже «следователя» сняла 1 300 000 рублей со счета супруга и передала их той же женщине-курьеру.

Женщина обратилась в полицию в январе 2023 года после очередного звонка неизвестного мужчины, который и сообщил ей, что ее обманули мошенники. В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

За три недели января омичи перевели мошенникам почти 20 миллионов рублей
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#Ксения Карагодина#Прокуратура#Мошенничество#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Видео
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