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Один из четырех. Омск стал финалистом конкурса «Столица Тотального диктанта»

Сегодня, 08:57
Фото: Предоставлено ОмГУ

Омск вышел в финал конкурса «Столица Тотального диктанта — 2023»

В будущем году Омск может стать крупнейшей площадкой проведения «Тотального диктанта».

В Омском госуниверситете сообщили о выходе Омска в финал конкурса на звание «Столицы тотального диктанта — 2023». В финале город поборется с Мурманском, Калининградом и Нижним Тагилом.

Финалистов из восьми городов России выбирали автор текста Тотального диктанта — 2023 Василий Авченко, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов, директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец и еще несколько экспертов «Тотального диктанта».

Из отобранных жюри городов победителя будут выбирать в ходе народного голосования на сайте «Тотального диктанта». Оно стартует в середине января 2023 года, а итоги голосования подведут уже 2 февраля. Победитель примет главную площадку акции в день проведения диктанта. Сам же Тотальный диктант состоится 8 апреля 2023 года.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Тотальный диктант#Русский язык
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