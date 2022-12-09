Один из четырех. Омск стал финалистом конкурса «Столица Тотального диктанта»

Из отобранных жюри городов победителя будут выбирать в ходе народного голосования на сайте «Тотального диктанта». Оно стартует в середине января 2023 года, а итоги голосования подведут уже 2 февраля. Победитель примет главную площадку акции в день проведения диктанта. Сам же Тотальный диктант состоится 8 апреля 2023 года.