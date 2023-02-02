Прокуратура в Омске заинтересовалась нападением стаи собак на ребенка

Напомним, ребенка спасли неравнодушные омичи на автомобиле. Водитель заехал вглубь пешеходной зоны, чтобы распугать собак. Вокруг не было взрослых пешеходов, мальчика окружила стая, и ему очень повезло, что водитель с дороги заметил неладное.



Теперь прокуратура даст оценку работе должностных лиц органов местного самоуправления. Ведомству предстоит выяснить, как соблюдалось законодательство об ответственном обращении с животными, а также и санитарно-эпидемиологические правила.