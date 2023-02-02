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Published Сегодня, 10:18

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Updated Сегодня, 10:18

Прокуратура в Омске заинтересовалась нападением стаи собак на ребенка

2 февраля 2023, 10:18
Фото: 1MI
иллюстрация
Омская прокуратура инициировала проверку, в ходе которой оценит работу органов местного самоуправления в сфере защиты населения от бродячих собак.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что в Октябрьском округе ведомство инициировало проверку органов местного самоуправления после появления в СМИ сообщений о том, что на ребенка напала стая собак на ул. Богдана Хмельницкого.

Напомним, ребенка спасли неравнодушные омичи на автомобиле. Водитель заехал вглубь пешеходной зоны, чтобы распугать собак. Вокруг не было взрослых пешеходов, мальчика окружила стая, и ему очень повезло, что водитель с дороги заметил неладное.

Теперь прокуратура даст оценку работе должностных лиц органов местного самоуправления. Ведомству предстоит выяснить, как соблюдалось законодательство об ответственном обращении с животными, а также и санитарно-эпидемиологические правила.

Распугали собак клаксоном. Омичи спасли юного пешехода от нападения стаи
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#Омск#Прокуратура#Безнадзорные животные#Бродячие собаки#Нападение на ребенка#Стая#Общество#Город#Прокуратура Омской области#Соцсети#Новости#Дарья Зыкова
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