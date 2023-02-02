Прокуратура в Омске заинтересовалась нападением стаи собак на ребенка

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что в Октябрьском округе ведомство инициировало проверку органов местного самоуправления после появления в СМИ сообщений о том, что на ребенка напала стая собак на ул. Богдана Хмельницкого.
Напомним, ребенка спасли неравнодушные омичи на автомобиле. Водитель заехал вглубь пешеходной зоны, чтобы распугать собак. Вокруг не было взрослых пешеходов, мальчика окружила стая, и ему очень повезло, что водитель с дороги заметил неладное.
Теперь прокуратура даст оценку работе должностных лиц органов местного самоуправления. Ведомству предстоит выяснить, как соблюдалось законодательство об ответственном обращении с животными, а также и санитарно-эпидемиологические правила.