Распугали собак клаксоном. Омичи спасли юного пешехода от нападения стаи

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В сообществе «Омск ВК» опубликовали видео от омичей, которые заехали прямо на середину тротуара, разделяющего ул. Богдана Хмельницкого. Водитель заехал на тротуар, чтобы распугать стаю из десятка бродячих собак, которые окружили ребенка.
Собак распугали, ребенка подвезли. Мальчику несказанно повезло, что рядом оказались неравнодушные омичи.
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу омской полиции, чтобы узнать, не накажут ли теперь спасителей за выезд на середину пешеходной зоны. В полиции сообщили, что на видео не выявилось никаких правонарушений. Только стая, но ею займется администрация.
В комментариях под постом местные жители и впрямь попросили администрацию Омска отреагировать на случившееся. Рассказали, что стая обитает неподалеку от завода им. Баранова. Администрация пообещала сегодня же отправить спецбригаду муниципального приюта для отлова безнадзорных собак.