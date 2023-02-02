Распугали собак клаксоном. Омичи спасли юного пешехода от нападения стаи

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу омской полиции, чтобы узнать, не накажут ли теперь спасителей за выезд на середину пешеходной зоны. В полиции сообщили, что на видео не выявилось никаких правонарушений. Только стая, но ею займется администрация.