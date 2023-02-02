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Распугали собак клаксоном. Омичи спасли юного пешехода от нападения стаи

2 февраля 2023, 07:12
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи на автомобиле спасли ребенка от нападения бродячих собак

Водитель принял решение заехать на пешеходную часть ул. Богдана Хмельницкого, чтобы спасти ребенка от агрессивной стаи собак.

В сообществе «Омск ВК» опубликовали видео от омичей, которые заехали прямо на середину тротуара, разделяющего ул. Богдана Хмельницкого. Водитель заехал на тротуар, чтобы распугать стаю из десятка бродячих собак, которые окружили ребенка.

Собак распугали, ребенка подвезли. Мальчику несказанно повезло, что рядом оказались неравнодушные омичи.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу омской полиции, чтобы узнать, не накажут ли теперь спасителей за выезд на середину пешеходной зоны. В полиции сообщили, что на видео не выявилось никаких правонарушений. Только стая, но ею займется администрация. 

В комментариях под постом местные жители и впрямь попросили администрацию Омска отреагировать на случившееся. Рассказали, что стая обитает неподалеку от завода им. Баранова. Администрация пообещала сегодня же отправить спецбригаду муниципального приюта для отлова безнадзорных собак.

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#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Соцсети#Неравнодушие#Автомобилисты#Тротуар#Пешеходная зона#Дети#Бродячие собаки#Стая#Общество#Город#Новости
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