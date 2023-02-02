Лежала на земле. В Омской области росгвардейцы спасли женщину, упавшую в обморок

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В Омской области в поселке Нововаршавка местная жительница потеря сознание на улице Есенина. В момент патрулирования ее обнаружили росгвардейцы лежащую у магазина.
Старший прапорщик Юрий Морозов и старшие сержанты Резат Мамонов и Серик Сапаров вызвали скорую помощь и до приезда медиков привели женщину в чувства. Далее бригада скорой помощи госпитализировала пациентку в больницу.
Стало известно, что у 44-летней женщины был судорожный синдром и аллергический отек, которые вызваны тяжелым заболеванием. Экстренная медпомощь была необходима для сохранения жизни. Отметим, что сейчас пациента находится в больнице и ее жизни ничего не грозит.