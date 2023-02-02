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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Лежала на земле. В Омской области росгвардейцы спасли женщину, упавшую в обморок

2 февраля 2023, 10:39
Фото: Город55

В поселке Нововаршавка Омской области росгвардейцы спасли женщину, упавшую в обморок

Женщину госпитализировали в медучреждение.

В Омской области в поселке Нововаршавка местная жительница потеря сознание на улице Есенина. В момент патрулирования ее обнаружили росгвардейцы лежащую у магазина.

Старший прапорщик Юрий Морозов и старшие сержанты Резат Мамонов и Серик Сапаров вызвали скорую помощь и до приезда медиков привели женщину в чувства. Далее бригада скорой помощи госпитализировала пациентку в больницу.

Стало известно, что у 44-летней женщины был судорожный синдром и аллергический отек, которые вызваны тяжелым заболеванием. Экстренная медпомощь была необходима для сохранения жизни. Отметим, что сейчас пациента находится в больнице и ее жизни ничего не грозит.

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#Ксения Карагодина#Росгвардия#Спасение#Скорая помощь#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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