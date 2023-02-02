Лежала на земле. В Омской области росгвардейцы спасли женщину, упавшую в обморок

Стало известно, что у 44-летней женщины был судорожный синдром и аллергический отек, которые вызваны тяжелым заболеванием. Экстренная медпомощь была необходима для сохранения жизни. Отметим, что сейчас пациента находится в больнице и ее жизни ничего не грозит.