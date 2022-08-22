Омские полицейские помогли девочке, которая сломала руку на горке

Экипаж ДПС, в котором находились младший лейтенант полиции Дмитрий Хабутинов и прапорщик Даурен Баянов, нес службу на трассе Омск – Нижняя Омка. В районе 13 км у полицейских попросил помощи водитель автомобиля Honda Accord.
Мужчина рассказал, что его 2-летняя дочь упала с горки, поэтому он везет ее в больницу. Водитель попросил автоинспекторов, чтобы они помогли доставить ребенка в ближайшее медицинское учреждение как можно скорее.
Полицейские посадили маму с дочкой с патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки и сирену, после чего отвезли ребенка в детскую поликлинику №8 на улице Куйбышева. Там девочке оказали медицинскую помощь.
Позже инспекторы ДПС связались с отцом пострадавшего ребенка. Оказалось, что девочка сломала руку, поэтому ей наложили гипс. После оказания помощи ребенка с родителями отпустили домой.