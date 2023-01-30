Омских охотников заставят доплатить за землю, подорожавшую вчетверо после покупки

Теперь охотники и рыболовы должны были выплатить разницу, но они этого не сделали. Чиновники из депимущества пошли в суд и потребовали выплаты оставшегося и пени — 0,5% за каждый день просрочки. Судья констатировал, что решение окружного арбитража о стоимости земельного участка является окончательным и что покупатель должен заплатить еще 2,3 млн рублей. А вот пеню он пересчитал — вместо 0,5% за день просрочки Обществу охотников и рыболовов придется заплатить 0,1%.