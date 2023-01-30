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Омских охотников заставят доплатить за землю, подорожавшую вчетверо после покупки

30 января 2023, 12:16
Фото: 1MI
иллюстрация
Администрацию в этой тяжбе поддержали уже несколько судебных инстанций.

Арбитражный суд вынес решение по апелляции Омского областного общества охотников и рыболовов. Речь идет о тяжбе общества с городской администрацией, связанной с земельным участком на улице 3-я Молодежная, рядом с Восточной рощей. Земля предназначена, согласно публичной кадастровой карте, «для общественно-деловых целей под строительство складских помещений и стрелкового тира».

Этот участок был куплен охотниками и рыболовами у города в январе 2020 года за 786 тысяч рублей. Деньги были полностью внесены, переход прав собственности был зафиксирован в установленном законом порядке. Однако в мае того же года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил, что выкупная стоимость участка должна быть ровно в четыре раза больше — 3,144 млн рублей. Покупатель подал кассационную жалобу в Верховный суд, но получил отказ.

Теперь охотники и рыболовы должны были выплатить разницу, но они этого не сделали. Чиновники из депимущества пошли в суд и потребовали выплаты оставшегося и пени — 0,5% за каждый день просрочки. Судья констатировал, что решение окружного арбитража о стоимости земельного участка является окончательным и что покупатель должен заплатить еще 2,3 млн рублей. А вот пеню он пересчитал — вместо 0,5% за день просрочки Обществу охотников и рыболовов придется заплатить 0,1%.

Ответчик с этим не согласился и подал апелляционную жалобу, но она осталась без удовлетворения.

#Николай Эйхвальд#Земля#Суд#Новости
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