День и ночь. Уборкой снега в Омске занялись в круглосуточном режиме

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
На сегодняшний день для зимней уборки в Омске используют около 400 спецмашин, об этом сообщает пресс-центр городской администрации.
Из-за потока машин вывоз снега происходит в основном в ночное время. Благодаря привлеченной технике дополнительно вывезли на снежные валки более 35 тыс. куб. м. За весь сезон в настоящее время вывезли 357,5 тыс. куб. м.
В прошедшие выходные снег вывезли с участков по ул. 5-й Кировской, Семиреченской, Орджоникидзе, пр. Комарова, Богдана Хмельницкого, Куйбышева, Циолковского, Бульварной, Герцена, Омской, Жукова, 2-й Кольцевой, Дмитриева, пр. К. Маркса, Суворова.
Отметим, что на площадках городских снежных свалок вмещается более 1 млн. куб. м. снега.