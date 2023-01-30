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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

День и ночь. Уборкой снега в Омске занялись в круглосуточном режиме

30 января 2023, 08:34
Фото: Город55
Для уборки снега задействовано около 400 спецмашин.

На сегодняшний день для зимней уборки в Омске используют около 400 спецмашин, об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

Из-за потока машин вывоз снега происходит в основном в ночное время. Благодаря привлеченной технике дополнительно вывезли на снежные валки более 35 тыс. куб. м. За весь сезон в настоящее время вывезли 357,5 тыс. куб. м.

В прошедшие выходные снег вывезли с участков по ул. 5-й Кировской, Семиреченской, Орджоникидзе, пр. Комарова, Богдана Хмельницкого, Куйбышева, Циолковского, Бульварной, Герцена, Омской, Жукова, 2-й Кольцевой, Дмитриева, пр. К. Маркса, Суворова.

Отметим, что на площадках городских снежных свалок вмещается более 1 млн. куб. м. снега.

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#Ксения Карагодина#Снег#Вывоз снега#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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