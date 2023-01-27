В Омске жители пожаловались на химический снег на детских площадках

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В Омске жители недовольны, что при уборке снег стали перемещают на детские площадки, сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Представители Роспотребнадзора отмечают, что размещение снега и льда не допускается на детских площадках. Согласно СанПиН 2.1.3684-21 снег должны складировать на площадки с водонепроницаемым покрытием и сплошным обвалованным валом. Второй вариант избавления от снега — вывоз на снегоплавильные установки.
Обо всех нарушениях просят сообщать для применения административных мер.