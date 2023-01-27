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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Омске жители пожаловались на химический снег на детских площадках

27 января 2023, 13:17
Фото: Город55
Снег впитал в себя реагенты, а также выбросы и отходы автомобилей.

В Омске жители недовольны, что при уборке снег стали перемещают на детские площадки, сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Представители Роспотребнадзора отмечают, что размещение снега и льда не допускается на детских площадках. Согласно СанПиН 2.1.3684-21 снег должны складировать на площадки с водонепроницаемым покрытием и сплошным обвалованным валом. Второй вариант избавления от снега —  вывоз на снегоплавильные установки.

Обо всех нарушениях просят сообщать для применения административных мер.

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#Ксения Карагодина#Роспотребнадзор#Общество#Город#Дети#Снег#Новости#Омск#Омская область
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