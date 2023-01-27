Жена омского экс-депутата Сергея Калинина покинула Омск

Межрайонная инспекция Налоговой службы России № 2 по Рязанской области зарегистрировала у себя вчера, 26 января, ИП Екатерину Александровну Талызину. До этого предпринимательница была «прописана» в Омске. Она известна в первую очередь как жена Сергея Калинина — бизнесмена, друга и компаньона Андрея Голушко, отбывающего сейчас 16-летний срок в колонии строгого режима.