Жена омского экс-депутата Сергея Калинина покинула Омск

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Межрайонная инспекция Налоговой службы России № 2 по Рязанской области зарегистрировала у себя вчера, 26 января, ИП Екатерину Александровну Талызину. До этого предпринимательница была «прописана» в Омске. Она известна в первую очередь как жена Сергея Калинина — бизнесмена, друга и компаньона Андрея Голушко, отбывающего сейчас 16-летний срок в колонии строгого режима.
Мы дозвонились до Талызиной, но она отказалась комментировать происходящее.
— Я воздержусь от ответов на эти вопросы, — объяснила Талызина. — Мне нужно некоторое время, чтобы быть готовой к комментариям для омской прессы.
Кстати, жена Калинина совсем недавно добилась через суд раздела совместно нажитого имущества. Талызиной достались 25% доли участия в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Акция», 45% — в уставном капитале ООО «Милком» и 45% — в ООО «Торговый дом «Молис».