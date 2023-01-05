Супруга отсудила у омского экс-депутата Калинина половину бизнеса. Рассказываем, что

Преображенский районный суд города Москвы поставил окончательную точку в судебной тяжбе между бывшим депутатом Законодательного Собрания Омской области Сергеем Калининым и его супругой Екатериной Талызиной по разделу имущества
Как указано в мотивированном решении суда, которое имеется в распоряжении Города55, инициатор дележки нажитого непосильным трудом стала Талызина, – она и обратилась с иском в суд.
«Истец Талызина Е.А. обратилась в суд с иском к Калинину С.П., просит суд произвести раздел совместно нажитого имущества путем передачи и признания право собственности Талызиной Е.А. на 30% доли участия в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Акция», 70% доли участия в уставном капитале ООО «Милком», 70% доли участия в уставном капитале ООО «Торговый дом «Молис»», — прописано в документах суда.
При этом за Калининым осталось бы право собственности на 20% доли участия в уставном капитале «Холдинговой компании «Акция», 20% — в «Милкоме» и 20% — в «Торговом доме «Молис».
Раздел по такому принципу Екатерина Талызина мотивировала тем, что за Калининым она замужем уже более 11 лет, указанное в иске имущество было приобретено в период брака, с 2018 года ее супруг находится в СИЗо-1 в Москве и никак, мол, не участвует в содержании и воспитании детей. Потому, дескать, все активы и должно делиться не в равных долях. Вот только сам Калинин через своего адвоката возражал против такой несправедливости.
На сам процесс, ни Калинин, ни Талызина, а также представители указанных выше компаний, не явились, однако судье это не сколько помешало разделить все по закону. Дело в том, что суд так и не увидел каких-либо доказательств, что интересы несовершеннолетних детей Калинина и Талызиной должны быть хоть как-то учтены.
«Принимая данное решение, суд исходит из того, что истцом не представлены объективные доказательства, свидетельствующих о наличии исключительных существенных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости учета интересов несовершеннолетних детей при разделе имущества супругов и отступления от принципа равенства долей супругов в общем имуществе», – пояснили судья в итоговом решении.
В итоге все доли и весь бизнес суд поделил поровну: и Екатерине Талызиной, и Сергею Калинину досталось по 25% доли участия в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Акция», 45% - в уставном капитале ООО «Милком» и 45% - в ООО «Торговый дом «Молис».
Напомним, что 15 июля прошлого года Московский городской суд приговорил Калинина к 16 годам в колонии строгого режима со штрафом в 1 млн рублей. Вместе с ним за решетку отправились еще 5 фигурантов дела о многомиллиардном мошенничестве в «Омскгоргазе».
Помимо этого Сергей Калинин по решению Тверского районного суда города Москвы солидарно задолжал государству более 2.2 млрд рублей.
Одним из соответчиков по этому иску был приятель и бизнеспартнер Калинина, экс-депутат Государственной Думы Андрей Голушко, который, к слову, не так давно точно также поделил свое имущество с супругой.