Супруга отсудила у омского экс-депутата Калинина половину бизнеса. Рассказываем, что

Раздел по такому принципу Екатерина Талызина мотивировала тем, что за Калининым она замужем уже более 11 лет, указанное в иске имущество было приобретено в период брака, с 2018 года ее супруг находится в СИЗо-1 в Москве и никак, мол, не участвует в содержании и воспитании детей. Потому, дескать, все активы и должно делиться не в равных долях. Вот только сам Калинин через своего адвоката возражал против такой несправедливости.