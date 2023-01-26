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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Дешевле простить. С умерших омичей не станут взыскивать долги по уплате налогов

26 января 2023, 13:20
Фото: Город55

В Омской области предложили не взыскивать долги умерших граждан

Депутаты приняли законопроект к рассмотрению.

Министр финансов внес на рассмотрение в региональное Заксобрание законопроект, который предлагает по некоторым причинам признавать к взысканию задолженность по уплате областных налогов безнадежной.

Признавать задолженность безнадежной будут:

  • по отменным с 1 января 2005 года налогам и сборам;
  • если задолженность физ. лица в сумме до 100 рублей по транспортному налогу в срок образования более 5 лет;
  • в случае смерти физического лица, если по прошествии 3 лет наследники не примут наследство.

В региональном УФНС идею министра одобрили. Налоговики считают, что так смогут сократить затраты ведомства на работу с должниками, ведь расходы зачастую превышают стоимость самого долга.

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#Ксения Карагодина#Смерть#Налоги#Общество#Задолженность#Законопроект#Новости#Омск#Омская область
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