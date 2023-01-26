Дешевле простить. С умерших омичей не станут взыскивать долги по уплате налогов

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Министр финансов внес на рассмотрение в региональное Заксобрание законопроект, который предлагает по некоторым причинам признавать к взысканию задолженность по уплате областных налогов безнадежной.
Признавать задолженность безнадежной будут:
В региональном УФНС идею министра одобрили. Налоговики считают, что так смогут сократить затраты ведомства на работу с должниками, ведь расходы зачастую превышают стоимость самого долга.