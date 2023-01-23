Забил мать до смерти. В Омской области завели уголовное дело

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Следственным комитетом по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).
В поселке Дальний обнаружено тело 52-летней женщины с телесными повреждениями. Следствие установило, что 19 января 2023 года женщину жестоко избил ее 23-летний сын. Причиной стали очередные упреки от матери. От увечий женщина скончалась на месте.
Подозреваемый уже был судим. В настоящий момент молодой человек задержан и заключен под стражу.