Забил мать до смерти. В Омской области завели уголовное дело

В поселке Дальний обнаружено тело 52-летней женщины с телесными повреждениями. Следствие установило, что 19 января 2023 года женщину жестоко избил ее 23-летний сын. Причиной стали очередные упреки от матери. От увечий женщина скончалась на месте.