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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Забил мать до смерти. В Омской области завели уголовное дело

Сегодня, 11:26
Фото: Город55

В Омской области на 23-летнего мужчину завели уголовное дело

Подозреваемый задержан.

Следственным комитетом по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

В поселке Дальний обнаружено тело 52-летней женщины с телесными повреждениями. Следствие установило, что 19 января 2023 года женщину жестоко избил ее 23-летний сын. Причиной стали очередные упреки от матери. От увечий женщина скончалась на месте.

Подозреваемый уже был судим. В настоящий момент молодой человек задержан и заключен под стражу.

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#Ксения Карагодина#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область#Россия
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