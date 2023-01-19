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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

В Омске пройдет суд над женщиной, обвиняемой в убийстве своего ребенка

Сегодня, 11:34
Фото: Город55
Ребенок скончался на месте.

Завершено расследование по уголовному делу в отношении 20-летней жительницы Горьковского района по статье 105 УК РФ, об этом сообщают в Следственном комитете.

10 августа 2022 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры  с сожителем умышленно несколько раз ударила головой об пол своего беспомощного 3-месячного сына. Отец ребенка присутствовал в этот момент. Мальчик умер на месте от черепно-мозговой травмы.

Обвиняемая взята под стражу. Свою вину не признает, поясняя, что упала с ребенком на руках случайно. Собранные доказательства опровергают ее версию. В данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Смерть#Следственный комитет
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