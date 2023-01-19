В Омске пройдет суд над женщиной, обвиняемой в убийстве своего ребенка

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Завершено расследование по уголовному делу в отношении 20-летней жительницы Горьковского района по статье 105 УК РФ, об этом сообщают в Следственном комитете.
10 августа 2022 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с сожителем умышленно несколько раз ударила головой об пол своего беспомощного 3-месячного сына. Отец ребенка присутствовал в этот момент. Мальчик умер на месте от черепно-мозговой травмы.
Обвиняемая взята под стражу. Свою вину не признает, поясняя, что упала с ребенком на руках случайно. Собранные доказательства опровергают ее версию. В данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.