В Омске пройдет суд над женщиной, обвиняемой в убийстве своего ребенка

10 августа 2022 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с сожителем умышленно несколько раз ударила головой об пол своего беспомощного 3-месячного сына. Отец ребенка присутствовал в этот момент. Мальчик умер на месте от черепно-мозговой травмы.