В омском депкульте обсуждают сокращение количества премий одарённым детям

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В Омске в скором времени могут изменить порядок присуждения и выплаты премий одарённым детям и участникам самодеятельных творческих коллективов. Соответствующий проект постановления появился в распоряжении «Города55».
И хоть целью проекта изначально являлось дополнительное стимулирование участников творческих коллективов, в итоге инициатива во многом выглядит сомнительной.
Изменения планируют внести в положения от 25 сентября 2007 года № 753-п и от 29 августа 2011 года № 948-п. В соответствии с этим размер выплаты должен увеличиться на 2000 руб. – с 3000 до 5000 руб.
Однако «с целью придания большей значимости и экономии бюджетных средств», а именно такая формулировка и используется в проекте постановления, число получателей премии сократится вдвое. Таким образом, получается, что департамент культуры может сэкономить 12 тыс. руб., поощряя творческие коллективы и одарённые коллективы Омска.