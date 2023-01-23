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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

В омском депкульте обсуждают сокращение количества премий одарённым детям

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI
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Несмотря на то что сумма премии увеличится, число победителей наоборот сократится в два раза.

В Омске в скором времени могут изменить порядок присуждения и выплаты премий одарённым детям и участникам самодеятельных творческих коллективов. Соответствующий проект постановления появился в распоряжении «Города55».

И хоть целью проекта изначально являлось дополнительное стимулирование участников творческих коллективов, в итоге инициатива во многом выглядит сомнительной.

Изменения планируют внести в положения от 25 сентября 2007 года № 753-п и от 29 августа 2011 года № 948-п. В соответствии с этим размер выплаты должен увеличиться на 2000 руб. – с 3000 до 5000 руб.

Однако «с целью придания большей значимости и экономии бюджетных средств», а именно такая формулировка и используется в проекте постановления, число получателей премии сократится вдвое. Таким образом, получается, что департамент культуры может сэкономить 12 тыс. руб., поощряя творческие коллективы и одарённые коллективы Омска.

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#Юлия Истомина#Премия#Департамент культуры#Мэрия Омска#Постановление#Награда#Сокращение#Омск#Новости#Общество#Город
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