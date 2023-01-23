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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Омский таксист сгорел в автомобиле после тройного ДТП

Сегодня, 09:09
Однако истинная причина смерти мужчины будет установлена только после необходимых экспертиз.

В Омске продолжается проверка по факту смертельного ДТ на улице Демьяна Бедного в Ленинском округе, где в результате тройного столкновения погиб 38-летний мужчина.

Как выяснилось, сразу после столкновения Renault Logan, которым и управлял погибший, загорелось и мужчина сгорел вместе с машиной. Однако говорить о причинах смерти пока рано.

«Причины гибели еще не установлены, не исключено, что мужчина мог погибнуть от травм, полученных в результате столкновения», — пояснили Городу55 источник в экстренных службах.

Между тем, по информации Города55, погибший омич был водителем такси, ранее судимым за грабеж, кражи и неуплату алиментов.

Напомним, по предварительным данным, которые озвучили в УГИБДД по Омской области, водитель  Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 53-летний мужчина. После удара последний авто отбросило на автобус «ПАЗ».

В Омске после тройного ДТП загорелся автомобиль: водитель погиб
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В результате этой аварии автомобиль потенциального виновника выгорел дотла, а его водитель погиб на месте. В больницу с различными травмами увезли водителя Nissan , а также двух его пассажирок 40 и 57 лет.

#ЧП#ДТП#Смерть#Авария#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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