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Posted Вчера, 20:11

Published Вчера, 20:11

Modified Вчера, 20:12

Updated Вчера, 20:12

В Омске после тройного ДТП загорелся автомобиль: водитель погиб

Вчера, 20:11
Фото: УГИБДД по Омской области
Столкнулись две иномарки и автобус
Еще три человека получили различные травмы и были госпитализированы.

В Омске госавтоинспекторы работают на месте страшного ДТП в Ленинском округе, где сегодня ночью столкнулись два автомобиля и автобус.

«Предварительно, около 01:10 около дома № 45 на улице Демьяна Бедного 38-летний водитель Renault Logan при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 53-летний мужчина», – пояснили Городу55 в УИБДД по Омской области.
Nissan получил критические повреждения
Фото: УГИБДД по Омской области

После удара Nissan отбросило на автобус «ПАЗ», а Logan загорелся. Судя по кадрам с места происшествия иномарка выгорела дотла, ее водитель от травм погиб на месте происшествия.

автомобиль виновника выгорел дотла
Фото: УГИБДД по Омской области

В больницу с различными травмами увезли водителя Nissan и двух его пассажиров, — женщин 57 и 40 лет.

По факту этой аварии уже назначена проверка.

#Василий Попов#Смерть#ЧП#ДТП#Авария#Жесть#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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