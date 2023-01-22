В Омске после тройного ДТП загорелся автомобиль: водитель погиб

Posted Вчера, 20:11
Published Вчера, 20:11
Modified Вчера, 20:12
Updated Вчера, 20:12
В Омске госавтоинспекторы работают на месте страшного ДТП в Ленинском округе, где сегодня ночью столкнулись два автомобиля и автобус.
«Предварительно, около 01:10 около дома № 45 на улице Демьяна Бедного 38-летний водитель Renault Logan при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 53-летний мужчина», – пояснили Городу55 в УИБДД по Омской области.
После удара Nissan отбросило на автобус «ПАЗ», а Logan загорелся. Судя по кадрам с места происшествия иномарка выгорела дотла, ее водитель от травм погиб на месте происшествия.
В больницу с различными травмами увезли водителя Nissan и двух его пассажиров, — женщин 57 и 40 лет.
По факту этой аварии уже назначена проверка.