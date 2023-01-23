На Кубу будут поставлять зерно из России

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Как заявила Виктория Абрамченко, речь будет идти о гуманитарной миссии. Предусмотрено два формата поставок продовольствия — в виде кредитов или на средства из резервного фонда, сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Россия выражает готовность безвозмездно передать до 500 тыс. тонн зерна нуждающимся до конца февраля 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин обвинил западные страны в обмане по зерновой сделке, которая была заключена под предлогом помощи африканским странам. Но из 80 кораблей, которые по состоянию на начало сентября вышли из портов Украины, нуждающимся были направлены только два судна. Несмотря на это, Путин заявил, что Россия продолжит участие в кампании.