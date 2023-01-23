На Кубу будут поставлять зерно из России

Президент РФ Владимир Путин обвинил западные страны в обмане по зерновой сделке, которая была заключена под предлогом помощи африканским странам. Но из 80 кораблей, которые по состоянию на начало сентября вышли из портов Украины, нуждающимся были направлены только два судна. Несмотря на это, Путин заявил, что Россия продолжит участие в кампании.