МегаФон на треть увеличил скорость мобильного интернета в Омской области

Использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий как в малых населённых пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G. Такое улучшение качества сети почувствовали абоненты МегаФона и в Омской области.