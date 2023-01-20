«Газпромнефть-СМ» поддержала госпрограмму содействия занятости молодежи в Омске

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:30
Будущих специалистов нефтеперерабатывающей отрасли на практике знакомят с ключевыми процессами производства высокотехнологичных смазочных материалов. Проект включен в государственную программу содействия занятости молодежи, утвержденную правительством Российской Федерации.
Первая стажировка на ОЗСМ прошла для студентов Сибирского государственного университета геосистем и технологий (Новосибирск). 15 старшекурсников увидели полный цикл производства моторных и индустриальных масел – от разработки рецептур и фасовки до паспортизации и логистики готовой продукции. Высокий уровень автоматизации производства и многоступенчатая система контроля качества на всех этапах позволяют ежегодно выпускать на ОЗСМ более 350 тысяч тонн высокотехнологичных масел, смазочных материалов и технических жидкостей. Проект еще во время обучения формирует у студентов представление о современных процессах нефтеперерабатывающей отрасли и позволяет интегрировать будущих специалистов в профессиональную среду.
Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:
«Технологические возможности Омского завода смазочных материалов сегодня позволяют нам быть не только производственной площадкой, но и прикладной образовательной платформой. У нас студенты могут оценить перспективы своего карьерного развития. На заводе работают не только профильные специалисты, но и инженеры, метрологи, эксперты в IT. Поддерживая подобные проекты, мы открываем отрасль для талантливой молодежи, которая будет дальше совершенствовать технологии нефтепереработки и преумножать наши достижения».
Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области:
«Благодаря реализации таких проектов мы, в первую очередь, повышаем привлекательность региона для молодежи, которая знакомится с крупнейшими площадками и получает широкий спектр возможностей для карьерного развития. Молодые специалисты понимают: на таких ведущих предприятиях, как Омский завод смазочных материалов, они будут работать с самыми современными технологиями и развивать не только отдельную отрасль, а промышленность и экономику родного региона и страны».
«Газпромнефть-смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.
«Больше, чем работа» - профориентационный проект, запущенный в 2022 году Федеральным агентством по делам молодежи. Проект решает проблему трудоустройства молодых специалистов. Участники проекта – студенты российских вузов, которые проходят стажировки и производственную практику на действующих системообразующих предприятиях различных направлений с дальнейшей возможностью трудоустройства, а также получают необходимые для работы навыки и знания.