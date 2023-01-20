«Газпромнефть-СМ» поддержала госпрограмму содействия занятости молодежи в Омске

«Технологические возможности Омского завода смазочных материалов сегодня позволяют нам быть не только производственной площадкой, но и прикладной образовательной платформой. У нас студенты могут оценить перспективы своего карьерного развития. На заводе работают не только профильные специалисты, но и инженеры, метрологи, эксперты в IT. Поддерживая подобные проекты, мы открываем отрасль для талантливой молодежи, которая будет дальше совершенствовать технологии нефтепереработки и преумножать наши достижения».