До 2029 года надо еще дожить. Аварийный дом в центре Омска отремонтируют перед сносом

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Пресс-служба Омского облсуда сообщила, что в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово отказали в удовлетворении апелляции ответчикам по делу о капитальном ремонте омского аварийного дома.
Еще в 2013 году Центральный районный суд постановил, что капитальный ремонт необходим. Но дом на Сенной 35 ремонтировать не торопились, а в начале 2022 года его и вовсе признали аварийным и подлежащим сносу.
Жительница 106-летнего дома обратилась в суд, предположив, что так пытаются аннулировать свои обязательства по ремонту из-за того, что дом и так собираются расселить до 31 декабря 2029 года.
Центральный районный суд заявление омички удовлетворил, обязав межведомственную комиссию повторно оценить состояние многоквартирного дома. Административный ответчик подал апелляцию, сначала — в Омский областной суд. Потом и в инстанцию выше — в Кемерово. Обе инстанции ответственным за ремонт отказали.
Повторная комиссия оценила состояние здания как аварийное, притом, повреждения несущих конструкций прогрессировали, обрушения можно ждать в любой момент. Суды постановили, что возложенная ранее обязанность провести капитальный ремонт не исключает возможность признания в дальнейшем дома аварийным и подлежащим сносу. Суд решил, что дом не мешало бы подлатать, чтобы люди дожили в нем до сноса.