До 2029 года надо еще дожить. Аварийный дом в центре Омска отремонтируют перед сносом

Повторная комиссия оценила состояние здания как аварийное, притом, повреждения несущих конструкций прогрессировали, обрушения можно ждать в любой момент. Суды постановили, что возложенная ранее обязанность провести капитальный ремонт не исключает возможность признания в дальнейшем дома аварийным и подлежащим сносу. Суд решил, что дом не мешало бы подлатать, чтобы люди дожили в нем до сноса.