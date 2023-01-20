Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

До 2029 года надо еще дожить. Аварийный дом в центре Омска отремонтируют перед сносом

Сегодня, 06:50
Фото: скриншот сервиса 2GIS

Аварийный жилой дом в Омске обязали подлатать перед расселением

Кассационный суд не принял отказ «ремонтников», с которыми жильцы бьются с 2013 года. Их дому 106 лет, перекрытия могут подвести в любой момент.

Пресс-служба Омского облсуда сообщила, что в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово отказали в удовлетворении апелляции ответчикам по делу о капитальном ремонте омского аварийного дома.

Еще в 2013 году Центральный районный суд постановил, что капитальный ремонт необходим. Но дом на Сенной 35 ремонтировать не торопились, а в начале 2022 года его и вовсе признали аварийным и подлежащим сносу.

Жительница 106-летнего дома обратилась в суд, предположив, что так пытаются аннулировать свои обязательства по ремонту из-за того, что дом и так собираются расселить до 31 декабря 2029 года.

Центральный районный суд заявление омички удовлетворил, обязав межведомственную комиссию  повторно оценить состояние многоквартирного дома. Административный ответчик подал апелляцию, сначала — в Омский областной суд. Потом и в инстанцию выше — в Кемерово. Обе инстанции ответственным за ремонт отказали.

Повторная комиссия оценила состояние здания как аварийное, притом, повреждения несущих конструкций прогрессировали, обрушения можно ждать в любой момент. Суды постановили, что возложенная ранее обязанность провести капитальный ремонт не исключает возможность признания в дальнейшем дома аварийным и подлежащим сносу. Суд решил, что дом не мешало бы подлатать, чтобы люди дожили в нем до сноса.

Из аварийной омской трехэтажки выселят жильцов и работников полицейского участка
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Город#Суд#Новости#Кассационный суд#Омский областной суд#Капремонт#Аварийное жилье
Подпишитесь
С жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт за пять лет сразу
Сегодня, 06:15
Прокуратура заинтересовалась сокращениями на омском «Первом городском телеканале»
Сегодня, 06:53
В Омске гендиректор отомстила водителю за измену, украла его авто и попала в колонию
Сегодня, 04:14
Болеть все дороже. Ценник на лекарства в Омской области за год хорошо подрос
Вчера, 06:50
Страшные пожары, жесткие ДТП и стримы Кипишной. Чем омичей шокировали первые дни 2023
Вчера, 10:48
Не прошло и месяца. Омскую стримершу «Кипишную» снова поставили на учет
Вчера, 05:13