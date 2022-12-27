Из аварийной омской трехэтажки выселят жильцов и работников полицейского участка

Дом № 11 А по ул. Новостройка нужно освободить от жильцов и организаций до 31 декабря 2029 года. В двухподъездном доме кроме жильцов есть еще и полиция. Там расположен участок №2. Теперь кирпичный дом подлежит сносу, и расселить всех должны за 7 лет.