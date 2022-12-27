Из аварийной омской трехэтажки выселят жильцов и работников полицейского участка

В Старом Кировске признали аварийным трехэтажный дом 1964 года постройки. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации Омска.
Дом № 11 А по ул. Новостройка нужно освободить от жильцов и организаций до 31 декабря 2029 года. В двухподъездном доме кроме жильцов есть еще и полиция. Там расположен участок №2. Теперь кирпичный дом подлежит сносу, и расселить всех должны за 7 лет.
Контроль за исполнением постановления возложен на директора департамента строительства Сергея Козубовича, а подписал его и.о. мэра Омска Евгений Фомин, основываясь на федеральном законе и уставе города.
Прямо сейчас в аварийном доме продается квартира больше, чем за 3 млн рублей. Видимо, не все жильцы намерены ждать расселения. Напомним, что на недавнем форуме, организованном в Омске заместителем генпрокурора РФ особо отмечалась проблема нерасселенных аварийных домов, их в Омской области оказалось более 200.