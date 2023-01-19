Омским медработникам начислят новую социальную выплату

Организациям нужно сформировать реестры специалистов нуждающихся в выплатах и передавать эти списки ежемесячно в Социальный фонд России. В списки попадут медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи. В зависимости от категории и вида организации назначается выплата от 4,5 тысяч рублей до 18,5 тысяч рублей.