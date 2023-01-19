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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Омским медработникам начислят новую социальную выплату

Сегодня, 13:34
Фото: Город55
Первые зачисления поступят на счет в конце февраля.

С января 2023 года по постановлению правительства России новая социальная выплата будет приходить медработникам. Деньги за январь начнут поступать в конце февраля, об этом сообщают в отделении Соцфонда.

Организациям нужно сформировать реестры специалистов нуждающихся в выплатах и передавать эти списки ежемесячно в Социальный фонд России. В списки попадут медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи. В зависимости от категории и вида организации назначается выплата от 4,5 тысяч рублей до 18,5 тысяч рублей.

Отметим, что для получения выплаты все данные формирует и передает медорганизация, а не сами работники. Денежные средства приходят на счет в течение 7 рабочих дней.
Специальная выплата поступает из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Медики#Новости#Омск#Омская область#Россия#Новые выплаты#Социальный фонд
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