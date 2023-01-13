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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Омским малоимущим семьям и беременным выплатили 25.6 млн рублей

Сегодня, 12:06
Фото: Город55
Новое единовременное пособие зачислили родителям 2 173 детей и 79 беременным женщинам.

Сегодня, 13 января,  малоимущие семьи Омска с детьми до 17 лет и беременные женщины получили зачисления денежных средств, общая сумма которых составила 25,6 миллионов рублей. Единовременная выплата пришла  родителям 2 173 детей и 79 беременным женщинам, сообщает заместитель управляющего Омским отделением Социального фонда РФ Наталия Смигасевич. Единовременная выплата пришла  родителям 2 173 детей и 79 беременным женщинам.

Заявления принимались на сайте госуслуг начиная с 28 декабря. С критериями для назначения данной выплаты можно ознакомиться на сайт Социального фонда РФ.

Единовременная выплата позволяет в полной мере унифицировать правила назначения и создать цельную и ясную систему поддержки.

Отметим, что в семьях, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могут выбрать прежние выплаты или оформить новое единовременное пособие.

«Если семья получает стопроцентный размер выплаты по прежним правилам, переход на единое пособие размер выплаты не увеличит, а значит, можно также продолжать получать прежнее пособие до окончания права на него» — уточняют в Социальном фонде РФ.
В Омской области в 2023 году назначили единое пособие для детей до 17 лет
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Выплаты#Новые выплаты#Новости#Омск#Омская область#Россия#Социальный фонд#Единовременная выплата
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