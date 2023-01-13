Сегодня, 13 января, малоимущие семьи Омска с детьми до 17 лет и беременные женщины получили зачисления денежных средств, общая сумма которых составила 25,6 миллионов рублей. Единовременная выплата пришла родителям 2 173 детей и 79 беременным женщинам, сообщает заместитель управляющего Омским отделением Социального фонда РФ Наталия Смигасевич. Единовременная выплата пришла родителям 2 173 детей и 79 беременным женщинам.