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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Омские справедливороссы отправят на Донбасс 1,5 тонны гуманитарного груза

Сегодня, 14:06
Фото: Справедливая Россия — За правду
Глава омского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Андрей Жуковский организовал благотворительную акцию по сбору гуманитарной помощи, которую активно поддержали однопартийцы.

Прием гуманитарной помощи для освобожденных территорий ведется на базе приемной «Справедливой России» по адресу Красный Путь, 11. Собрано уже 1,5 тонны груза: от продуктов питания до средств гигиены.

«Сегодня у нас радостное событие — мы отправляем очередную машину гуманитарной помощи нашим гражданам — жителям Донецка. Партия „Справедливая Россия“ собрала около 1,5 тонны груза. Это мясные, рыбные консервы, крупы, детское питание, памперсы, салфетки, мужская, женская и детская одежда — все то, что в первую очередь необходимо людям. Акция будет продолжаться, мы и дальше будем собирать и отправлять гуманитарную помощь», — рассказал инициатор акции, председатель Совета омского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Заксобрания Омской области Андрей Жуковский.
Фото: Справедливая Россия — За правду

Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли члены Совета регионального отделения Дмитрий Кремер, Виталий Киселев, депутат Заксобрания Владимир Гуселетов, депутаты Омского горсовета Анна Степаненко, Наталья Астапчик, Светлана Хиневич. Поддержал акцию и  депутат Госдумы от Омской области Александр Ремезков.

 «Много неравнодушных людей — и в нашей партии, и среди омичей. Люди звонят в центр защиты прав граждан и предлагают кто ящик тушенки, кто одежду. В основном несут продукты питания. Мы проверяем сроки хранения, чтобы доставить продукты свежими. Мы патриоты своей страны, и для нас важно помочь Донбассу. Там живут такие же граждане, как и мы. Своих не бросаем. Это наш долг, и мы его выполним любой ценой», — отметил справедливоросс Виталий Киселев.

Машины с гуманитарным грузом от «Справедливой России» отправляются на Донбасс на регулярной основе. Члены партии уверены, что подобная помощь необходима тем, кто находится на освобожденных территориях. Принять участие в акции может любой желающий.

#Омск#Общество#Омская область
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