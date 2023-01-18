Омские справедливороссы отправят на Донбасс 1,5 тонны гуманитарного груза

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Прием гуманитарной помощи для освобожденных территорий ведется на базе приемной «Справедливой России» по адресу Красный Путь, 11. Собрано уже 1,5 тонны груза: от продуктов питания до средств гигиены.
«Сегодня у нас радостное событие — мы отправляем очередную машину гуманитарной помощи нашим гражданам — жителям Донецка. Партия „Справедливая Россия“ собрала около 1,5 тонны груза. Это мясные, рыбные консервы, крупы, детское питание, памперсы, салфетки, мужская, женская и детская одежда — все то, что в первую очередь необходимо людям. Акция будет продолжаться, мы и дальше будем собирать и отправлять гуманитарную помощь», — рассказал инициатор акции, председатель Совета омского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Заксобрания Омской области Андрей Жуковский.
Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли члены Совета регионального отделения Дмитрий Кремер, Виталий Киселев, депутат Заксобрания Владимир Гуселетов, депутаты Омского горсовета Анна Степаненко, Наталья Астапчик, Светлана Хиневич. Поддержал акцию и депутат Госдумы от Омской области Александр Ремезков.
«Много неравнодушных людей — и в нашей партии, и среди омичей. Люди звонят в центр защиты прав граждан и предлагают кто ящик тушенки, кто одежду. В основном несут продукты питания. Мы проверяем сроки хранения, чтобы доставить продукты свежими. Мы патриоты своей страны, и для нас важно помочь Донбассу. Там живут такие же граждане, как и мы. Своих не бросаем. Это наш долг, и мы его выполним любой ценой», — отметил справедливоросс Виталий Киселев.
Машины с гуманитарным грузом от «Справедливой России» отправляются на Донбасс на регулярной основе. Члены партии уверены, что подобная помощь необходима тем, кто находится на освобожденных территориях. Принять участие в акции может любой желающий.