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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Директора омского депимущества Дмитрия Махиню уже сократили

Сегодня, 04:26
Фото: Город55
иллюстрация
Решение носит формальный характер: должность Махини будет совмещена с постом вице-мэра.

В структуре омской городской администрации в ближайшее время произойдут серьезные изменения. Как уже писал Город55, директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня должен стать заместителем мэра и получить в свое подчинение еще одно ведомство — департамент архитектуры и градостроительства. Сегодня эта новация была вынесена на обсуждение в комитете Городского совета по местному самоуправлению.

— Данное изменение позволит установить персональную ответственность за пополнение доходной части бюджета города, — объяснил депутатам докладчик, глава департамента правового обеспечения Олег Баланов.

Кадровые перемены не должны привести к дополнительным финансовым затратам: по словам Баланова, в депимущества уже сокращен ряд должностей, и такую же работу проведут в депархе.

— Кроме того, уже проведено сокращение должности директора департамента имущественных отношений, — рассказал докладчик.

Таким образом, Дмитрий Махиня формально оставил свой пост, чтобы в дальнейшем занять его заново, но уже совмещенный с должностью вице-мэра.

Комитет единогласно одобрил предложение администрации. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании Городского совета.

 

Дмитрий Махиня в ближайшее время станет вице-мэром Омска
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#Николай Эйхвальд#Город#Новости
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