Директора омского депимущества Дмитрия Махиню уже сократили

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В структуре омской городской администрации в ближайшее время произойдут серьезные изменения. Как уже писал Город55, директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня должен стать заместителем мэра и получить в свое подчинение еще одно ведомство — департамент архитектуры и градостроительства. Сегодня эта новация была вынесена на обсуждение в комитете Городского совета по местному самоуправлению.
— Данное изменение позволит установить персональную ответственность за пополнение доходной части бюджета города, — объяснил депутатам докладчик, глава департамента правового обеспечения Олег Баланов.
Кадровые перемены не должны привести к дополнительным финансовым затратам: по словам Баланова, в депимущества уже сокращен ряд должностей, и такую же работу проведут в депархе.
— Кроме того, уже проведено сокращение должности директора департамента имущественных отношений, — рассказал докладчик.
Таким образом, Дмитрий Махиня формально оставил свой пост, чтобы в дальнейшем занять его заново, но уже совмещенный с должностью вице-мэра.
Комитет единогласно одобрил предложение администрации. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании Городского совета.