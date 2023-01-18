Директора омского депимущества Дмитрия Махиню уже сократили

В структуре омской городской администрации в ближайшее время произойдут серьезные изменения. Как уже писал Город55, директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня должен стать заместителем мэра и получить в свое подчинение еще одно ведомство — департамент архитектуры и градостроительства. Сегодня эта новация была вынесена на обсуждение в комитете Городского совета по местному самоуправлению.