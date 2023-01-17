Дмитрий Махиня в ближайшее время может стать вице-мэром Омска

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
Завтра, 18 января, в Омском городском совете пройдет внеочередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления. В повестке всего три вопроса, и два из них связаны с изменениями в структуре городской администрации.
«Проектом постановления предлагается совместить должность заместителя мэра города Омска и должность директора департамента имущественных отношений администрации города Омска и сохранить в подчинении этого заместителя два структурных подразделения: непосредственно департамент имущественных отношений администрации города Омска; департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска», — говорится в проекте постановления, который есть в распоряжении Города55.
Таким образом, Дмитрий Махиня, который возглавляет сейчас депимущества, в ближайшее время может стать очередным заместителем Сергея Шелеста. На данный момент, кроме первого зама, у мэра есть еще четверо заместителей, каждый из которых курирует работу нескольких департаментов (от двух до четырех). Должность пятого заместителя, предусмотренная штатом, остается вакантной.
Депутатам, работающим в комитете по вопросам местного самоуправления, нужно будет определиться с тем, какое решение по этому вопросу они рекомендуют. Окончательное решение будет принято на очередном пленарном заседании омского парламента. Теоретически даже если проект закона или постановления не получает одобрения в комитете, он может быть вынесен на обсуждение всего созыва. Впрочем, в случае с Махиней особой интриги, по-видимому, нет.