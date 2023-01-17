Дмитрий Махиня в ближайшее время может стать вице-мэром Омска

Депутатам, работающим в комитете по вопросам местного самоуправления, нужно будет определиться с тем, какое решение по этому вопросу они рекомендуют. Окончательное решение будет принято на очередном пленарном заседании омского парламента. Теоретически даже если проект закона или постановления не получает одобрения в комитете, он может быть вынесен на обсуждение всего созыва. Впрочем, в случае с Махиней особой интриги, по-видимому, нет.