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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Дмитрий Махиня в ближайшее время может стать вице-мэром Омска

Сегодня, 06:53
Фото: Город55
иллюстрация
Изменения в структуре мэрии обсудят в Городском совете.

Завтра, 18 января, в Омском городском совете пройдет внеочередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления. В повестке всего три вопроса, и два из них связаны с изменениями в структуре городской администрации.

«Проектом постановления предлагается совместить должность заместителя мэра города Омска и должность директора департамента имущественных отношений администрации города Омска и сохранить в подчинении этого заместителя два структурных подразделения: непосредственно департамент имущественных отношений администрации города Омска; департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска», — говорится в проекте постановления, который есть в распоряжении Города55.

Таким образом, Дмитрий Махиня, который возглавляет сейчас депимущества, в ближайшее время может стать очередным заместителем Сергея Шелеста. На данный момент, кроме первого зама, у мэра есть еще четверо заместителей, каждый из которых курирует работу нескольких департаментов (от двух до четырех). Должность пятого заместителя, предусмотренная штатом, остается вакантной.

Депутатам, работающим в комитете по вопросам местного самоуправления, нужно будет определиться с тем, какое решение по этому вопросу они рекомендуют. Окончательное решение будет принято на очередном пленарном заседании омского парламента. Теоретически даже если проект закона или постановления не получает одобрения в комитете, он может быть вынесен на обсуждение всего созыва. Впрочем, в случае с Махиней особой интриги, по-видимому, нет.

#Николай Эйхвальд#Город#Новости#Мэрия#Омский Горсовет#Дмитрий Махиня
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