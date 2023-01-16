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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Удушье, разрушение зубов и ожоги. Омичи на выходных дышали ядовитым веществом

Сегодня, 13:45
Фото: Город55

В омском воздухе нашли выбросы хлорида водорода

В Советском округе обнаружено превышение вредного вещества.

16 января Обь-Иртышское УГМС подвело итоги о качестве воздуха за прошедшую неделю. На выходных в воздухе обнаружили превышение вредоносных веществ.

14 декабря в Советском округе содержание хлорида водорода превышало норму — 1,1 ПДК.

Хлороводород особо токсичен и находится в списке сильнодействующих ядовитых веществ. Едкое вещество при смешивании с водой способно разъесть кожу человека, органические материалы, а также металлические предметы, сообщают на сайте МЧС России.

В остальных же районах города уровень загрязнений атмосферного воздуха был низкий и никаких превышений не зафиксировано, сообщают в отчете метеорологи.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Выбросы
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