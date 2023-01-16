Удушье, разрушение зубов и ожоги. Омичи на выходных дышали ядовитым веществом

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
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16 января Обь-Иртышское УГМС подвело итоги о качестве воздуха за прошедшую неделю. На выходных в воздухе обнаружили превышение вредоносных веществ.
14 декабря в Советском округе содержание хлорида водорода превышало норму — 1,1 ПДК.
Хлороводород особо токсичен и находится в списке сильнодействующих ядовитых веществ. Едкое вещество при смешивании с водой способно разъесть кожу человека, органические материалы, а также металлические предметы, сообщают на сайте МЧС России.
В остальных же районах города уровень загрязнений атмосферного воздуха был низкий и никаких превышений не зафиксировано, сообщают в отчете метеорологи.