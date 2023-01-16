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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

«Газпромнефть-смазочные материалы» провела акцию в поддержку детского дома в Омске

Сегодня, 08:07
Фото: Газпромнефть-смазочные материалы
Сотрудники «Газпромнефть-смазочные материалы» организовали благотворительный онлайн-аукцион в рамках социального проекта «Добро своими руками». Вырученные средства пойдут на обновление помещений омского Дома детства, в котором воспитываются 40 ребят от 5 до 17 лет.

Лотами онлайн-аукциона стали декоративные елочные игрушки, которые в канун Нового года сделали дети работников Омского завода смазочных материалов вместе со своими родителями. Самому маленькому участнику акции «Добро своими руками» в декабре исполнилось 4 года.  Благотворительный аукцион объединил сотрудников всех подразделений и производственных площадок «Газпромнефть-СМ» в Москве, Омске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.  Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Это не первая совместная акция волонтёров «Газпромнефть-СМ» и Дома детства. Ранее сотрудники Омского завода смазочных материалов проводили для воспитанников творческие конкурсы и мастер-классы.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«С каждым годом волонтеров среди сотрудников «Газпромнефть-СМ» становится все больше. Мы убеждены, что искренняя поддержка не имеет цены. Она измеряется других категориях – в улыбках, в чувстве защищенности и понимании, что, оказавшись в трудной ситуации, ты не остаешься с ней один на один. Корпоративное волонтерство – это не только возможность кому-то помочь материально. Прежде всего, это возможность поделиться теплом своего сердца с другими».

Елизавета Куршакова, директор «Дома детства» им Г.Н.Кравцова:

«Воспитанниками нашего учреждения являются дети, которые по разным причинам оказались лишены родительской любви и заботы. Для них очень важно знать, что мир не безразличен к ним, и всегда найдется тот, кто протянет руку помощи. Волонтерская поддержка – очень хорошая инициатива со стороны «Газпромнефть-СМ». Вместе с реальной помощью дети получают нечто еще более важное – пример неравнодушия, на котором они дальше будут учиться сами». 

#Общество#Омск#Омская область
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