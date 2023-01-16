«Газпромнефть-смазочные материалы» провела акцию в поддержку детского дома в Омске

«С каждым годом волонтеров среди сотрудников «Газпромнефть-СМ» становится все больше. Мы убеждены, что искренняя поддержка не имеет цены. Она измеряется других категориях – в улыбках, в чувстве защищенности и понимании, что, оказавшись в трудной ситуации, ты не остаешься с ней один на один. Корпоративное волонтерство – это не только возможность кому-то помочь материально. Прежде всего, это возможность поделиться теплом своего сердца с другими».