Пьяный водитель в Омске выехал на «встречку» прямо в автомобиль с двумя детьми

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что сегодня около 11:50 часов в Госавтоинспекцию поступили сведения об аварии с пострадавшими.
На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 50-летний водитель автомобиля Subaru не справился с управлением в Порт-Артуре, в районе дома № 100 по ул. 1-я Трамвайная. Он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», управлял которой 31-летний мужчина.
В ДТП пострадали две маленькие пассажирки «ВАЗа» — 10 и 12 лет. Девочки доставлены в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции с помощью алкотестера выявили у водителя Subaru 0,7 мг на л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На него завели административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Мужчине грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение водительских прав до 2 лет.
Начата проверка, в ходе которой установят все причины и обстоятельства произошедшей аварии. За прошедшие сутки это четвертое происшествие на дороге, в котором пострадали дети.