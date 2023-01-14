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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Пьяный водитель в Омске выехал на «встречку» прямо в автомобиль с двумя детьми

Сегодня, 13:38
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
Четвертая авария в Омской области за сутки, в которой пострадали дети. Водитель Subaru врезался в «ВАЗ-2114».

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что сегодня около 11:50 часов в Госавтоинспекцию поступили сведения об аварии с пострадавшими.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 50-летний водитель автомобиля Subaru не справился с управлением в Порт-Артуре, в районе дома № 100 по ул. 1-я Трамвайная. Он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», управлял которой 31-летний мужчина.

В ДТП пострадали две маленькие пассажирки «ВАЗа» — 10 и 12 лет. Девочки доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции с помощью алкотестера выявили у водителя Subaru 0,7 мг на л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На него завели административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Мужчине грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение водительских прав до 2 лет.

Начата проверка, в ходе которой установят все причины и обстоятельства произошедшей аварии. За прошедшие сутки это четвертое происшествие на дороге, в котором пострадали дети.

Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Дети#Новости#Омск#ДТП#Пострадали дети#Пьяный водитель#Авария
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