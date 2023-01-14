Пьяный водитель в Омске выехал на «встречку» прямо в автомобиль с двумя детьми

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 50-летний водитель автомобиля Subaru не справился с управлением в Порт-Артуре, в районе дома № 100 по ул. 1-я Трамвайная. Он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», управлял которой 31-летний мужчина.