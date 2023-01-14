У ребенка сотрясение. В Омской области ищут водителя, скрывшегося с места аварии

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что ищут очевидцев ДТП, произошедшего вчера около 20 часов вечера в Знаменском районе.
Информация о ДТП поступила в 20:20. Предварительно сотрудники полиции выяснили, что водитель, двигаясь по ул. Первомайской около дома № 6 сбил 15-летнюю девочку. Она шла по краю проезжей части. Автомобиль был предположительно отечественный.
Водитель оставил место ДТП, девочка обратилась за медицинской помощью. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Водителя объявили в розыск, его личность и местонахождение все еще устанавливаются. Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией просят сообщать сведения по номеру 102.
Напомним, что это не единственное ДТП с пострадавшими детьми за вчерашний вечер. Еще трое несовершеннолетних пострадали вчера на трассе в Омской области.