У ребенка сотрясение. В Омской области ищут водителя, скрывшегося с места аварии

Водитель оставил место ДТП, девочка обратилась за медицинской помощью. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Водителя объявили в розыск, его личность и местонахождение все еще устанавливаются. Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией просят сообщать сведения по номеру 102.