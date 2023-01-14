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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

У ребенка сотрясение. В Омской области ищут водителя, скрывшегося с места аварии

Сегодня, 10:15
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области полицейские объявили в розыск покинувшего ДТП водителя

Поздно вечером в Омской области 15-летняя девочка шла по краю проезжей части и попала под машину. Водитель скрылся.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что ищут очевидцев ДТП, произошедшего вчера около 20 часов вечера в Знаменском районе.

Информация о ДТП поступила в 20:20. Предварительно сотрудники полиции выяснили, что водитель, двигаясь по ул. Первомайской около дома № 6 сбил 15-летнюю девочку. Она шла по краю проезжей части. Автомобиль был предположительно отечественный.

Водитель оставил место ДТП, девочка обратилась за медицинской помощью. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.  Водителя объявили в розыск, его личность и местонахождение все еще устанавливаются.  Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией просят сообщать сведения по номеру 102.

Напомним, что это не единственное ДТП с пострадавшими детьми за вчерашний вечер. Еще трое несовершеннолетних пострадали вчера на трассе в Омской области.

В вечернем ДТП на трассе в Омской области пострадали трое детей
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#Дарья Зыкова#ДТП#Происшествия#Дети#Новости#Омская область#Знаменский район#Авария#ДТП с пострадавшими#Водитель скрылся#Розыск
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