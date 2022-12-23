Рассчитывайтесь на свой страх и риск. В омских детских садах меняется способ оплаты

На наш вопрос, не отразится ли нововведение, скажем, на своевременной выплате денег воспитателям и другим работникам садиков, ответа не пришло. Надеемся, что систему платежей все-таки оперативно преобразуют и из-за этой путаницы ничьи деньги не пропадут.