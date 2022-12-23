Рассчитывайтесь на свой страх и риск. В омских детских садах меняется способ оплаты

В редакцию Города55 обратились сразу несколько жителей Омска, чьи дети посещают дошкольные учреждения. Многие в замешательстве и не понимают, как платить за детский сад и подготовительные группы в школах.
Например, вот такие объявления рассылают в родительские чаты садика № 222 и гимназии № 84:
«Департамент образования сообщает: приостановить оплату за посещение детского сада! Информация о реквизитах для корректного зачисления доходов будет направлена дополнительно в 2023 году. То есть не оплачивать за детский сад, пока бухгалтерия не выдаст квитанции — ни долги, ни текущую оплату».
Родителей предупреждают, что все средства, перечисленные после 16 декабря на прежний счет, могут уйти в неизвестном направлении, и вернуть их будет сложно.
А вот в садике № 283, наоборот, требуют срочно оплатить все долги до 31 декабря. Такие сообщения шлют сотрудникам и родителям:
«От бухгалтерии объявление: квитанции, полученные в 2022 году, должны быть оплачены в 2022 году. Реквизиты в начале года изменятся. Поэтому проведите, пожалуйста, работу с родителями по оплате!»
Город55 обратился за разъяснениями в департамент образования Омска. Там сообщили, что это обычная формальность. Но понятнее не стало:
«В связи с изменением с 1 января 2023 года реквизитов для зачисления платы за посещение ребенком детского сада оплату родителям производить до 31 декабря 2022 года. Информация о возобновлении платежей в январе 2023 года будет направлена в учреждения дополнительно по мере внесения изменений реквизитов в платежные системы», — пояснили в пресс-службе ведомства.
На наш вопрос, не отразится ли нововведение, скажем, на своевременной выплате денег воспитателям и другим работникам садиков, ответа не пришло. Надеемся, что систему платежей все-таки оперативно преобразуют и из-за этой путаницы ничьи деньги не пропадут.